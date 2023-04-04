Depremzedeler için hayır panayırı

Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Lisesi okul idaresi ve okul aile birliği, düzenlediği hayır panayırında depremzedeler için yardım topladı.

Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Lisesi okul idaresi ve okul aile birliği, düzenlediği hayır panayırında depremzedeler için yardım topladı.

Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin birlikte organize ettiği hayır panayırında elde edilen gelirle deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan piknik tüpü alındı. Yapılan kampanya ile ilgili bilgi veren Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mevlüt Şengül, hayır panayırından toplanan paralarla deprem bölgesine yardım tüpü toplandı. Öğretmenler, öğrenciler ve kasabamızdaki yardımsever vatandaşlar sağ olsun destek verdiler ve sağlanan gelirle piknik tüplerini aldık" dedi.

Alınan 150 piknik tüpü deprem bölgesine ulaştırıldı. - NİĞDE