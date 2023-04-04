Üye Girişi
Haberi Paylaş
Depremzedeler için hayır panayırı

Depremzedeler için hayır panayırı

Yerel Haberler

Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Lisesi okul idaresi ve okul aile birliği, düzenlediği hayır panayırında depremzedeler için yardım topladı.

Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Lisesi okul idaresi ve okul aile birliği, düzenlediği hayır panayırında depremzedeler için yardım topladı.

Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin birlikte organize ettiği hayır panayırında elde edilen gelirle deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan piknik tüpü alındı. Yapılan kampanya ile ilgili bilgi veren Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mevlüt Şengül, hayır panayırından toplanan paralarla deprem bölgesine yardım tüpü toplandı. Öğretmenler, öğrenciler ve kasabamızdaki yardımsever vatandaşlar sağ olsun destek verdiler ve sağlanan gelirle piknik tüplerini aldık" dedi.

Alınan 150 piknik tüpü deprem bölgesine ulaştırıldı. - NİĞDE

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeşilgölcük Niğde Aile Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title