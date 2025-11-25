Depremzedeler Güvenlik Taleplerini İletiyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde deprem sonrası inşa edilen konutlara yerleşen vatandaşlar, özellikle geceleri daha sıkı güvenlik tedbiri alınmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası hak sahibi depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu. Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'ndeki konutlarda yaşayan depremzedeler, özellikle akşam saatlerinde bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede devriye faaliyetlerinin sıklaştırılmasını istedi. Gökhan Boğancık, "Burada ciddi bir güvenlik durumu var. Karakol istiyoruz çocuklarımızın huzuru için. Bir olay oldu, araca kurşun düştü, gelen giden olmadı. İçişleri bakanımızdan bu bölgeye bir karakol istiyoruz. Binalarımızdaki kapılarımızın aktif olmasını istiyoruz" dedi.

Bölge sakinlerinden Süleyman Toy ise, "Önsen'de oturuyorum, burada güvenlik istiyoruz. Devriye atacak bekçiler olur, gece bekçisi olur, jandarma ekipleri olur. Burası kalabalık bir bölge, birçok kişi burada ikamet ediyor. Çocuklarımızın belli saatlerde güvenlik altında olması için devriye istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ