Depremzedeler çadırlarda yardım toplayıp selzedelere götürdü

Depremzedeler selzedeleri yalnız bırakmadı

Adıyaman'da çadırda kalan depremzedeler selden etkilenen Şanlıurfalılara su ve erzak getirdi

Depremzede Adıyamanlılar selzede Şanlıurfalıları unutmadı

Şanlıurfa'ya en duygusal yardım

ŞANLIURFA Depremde ağır yara alan Adıyamanlılar, depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Şanlıurfalıları unutmayarak sel sonrası araçlarına yükledikleri su, yiyecek ve battaniyelerle yardıma koştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanın hayatını kaybettiği, bir çok evin de yıkıldığı Adıyaman'da vatandaşlar, araçlarına yükledikleri su, yiyecek, giyecek ve battaniyelerle selden zarar gören Şanlıurfa'nın yardımına koştu. Kendilerine gelen yardımların yanı sıra kendileri de su sıkıntısın çektikleri için başka illerden aldıkları suyu araçlarına yükleyen Adıyamanlılar, Şanlıurfa'nın yolunu tuttu. Selin en çok etkilediği merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesine gelen Adıyamanlılar, malzemeleri bir okulun içerisine koydu. İhtiyaç sahibi selzedelere dağıtılacak yardımlar arasında su, bebek maması, bebek bezi, kuru gıda, giyecek ve battaniye gibi bir çok ürün olduğu belirtildi.

Onlar enkaz altında bize yardım etti

Şanlıurfalıların kendilerine enkaz altında yardım ettiklerini söyleyen Sait Coşkun, "Şanlıurfalı vatandaşlarımız bize enkaz altında yardım ettiler, enkazlarda bize yardımcı oldular. Biz de bu sel esnasında Şanlıurfa ile kardeşlik bağımızı koruyabilmek için çadırlarımızda erzaklarımızı, ondan sonra giyeceklerimizi, çadırlarda ne varsa Şanlıurfalı vatandaşlarımıza getirdik. Çadır kentlerden getirdik, köylerden getirdik. İnsanlarımızın halen orada ihtiyacı da olsa sonuçta Şanlıurfa bizim kardeşimizdir, bizim ilimizdir. Hiçbir zaman fark gözetilmemiştir. Çadırlarımızda olanları getirdik" dedi.

Biz onların, onlar da bizim yardımımıza geldi

Depremde Şanlıurfalıların Adıyamanlıların yardımına koştuğunu, şimdi de Adıyamanlıların kendilerine yardım ettiğini söyleyen Mehmet Canbeyli, "Biz Adıyaman'da deprem olduğu gün, gerçi Şanlıurfa'da da deprem bölgesiydi. Adıyaman için seferber olup yardımcı olmuştuk. Şimdi Şanlıurfa'da büyük bir doğal afet yaşandı, sel oldu. Şu anda da Akabe Mahallesindeyiz. Bizim okulumuzun bulunduğu mahallede yaklaşık 100 ev su altında kalmıştı. Bu gün sabah da Adıyamanlı kardeşlerimiz Bu bölgeye yardımlar getirdiler. Bu manada kardeşlik köprüsü daha da sıkılaşmış oldu. Adıyaman'dan gelen kardeşlerimize yaptıkları tüm yardımlar için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çok duygulandık

Adıyamanlıların yardım getirdiğini duyduğunda çok duygulandığını söyleyen Mehmet Canbeyli, Bana sabah telefon geldiğinde çok duygulanmıştım çünkü kendi erzaklarının yarısını buraya getirdiler. Bu manada çok büyük bir insanlık göstergesi, çok büyük bir kardeşlik göstergesi. Zaten biz yıllarca Adıyaman ile kardeş olarak devam ettik. Bu kardeşlik köprüsünün daha da sıkılaşarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Bunu sahabe hayatında gördük

Depremzedelerin kendilerine gelen yardımları selzede kardeşleriyle paylaştığını söyleyen İzzettin Doğan, "Onlar afetzede, yani bu çok duygusal bir harekettir. Adam afetzede, selzede, gelmiş kendisine yapılan yardımları diğer kardeşleriyle paylaşıyor. Biz bunu sahabe hayatında gördük. İslam tarihinde şehit olan insanlar ölmek üzereyken diğer kardeşine su veriyor. Şu anda Adıyaman'dan gelen kardeşlerimizin hareketi de bu. Kendileri deprem altında kalmış, evleri gitmiş, canları, malları gitmiş yapılan yardımları bizimle paylaşmışlar. Allah milletimize birlik ve beraberlik nasip etsin. Biz çok memnun olduk, gerçekten duygulandık. Bu kadirşinas bir hareket, kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.