Depremzedeler bayrama umutlu girdi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremi yaşayan depremzedeler konteyner kentlerde bayrama umutlu şekilde girdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeler ve çocukları bayrama umutlu şekilde girdi. Ramazan bayramı öncesi kurulan stant ve alanlarda bisiklet ve kitap dağıtılan çocuklar, bayrama buruk ve umutlu girdi. Depremde kaybettikleri yakınlarından ayrı ilk bayramı geçiren depremzedeler, acılarına rağmen bayram hazırlıklarını tamamladı. Konteynerlerde bayramını kutlayan depremzedeler, "Bayramda herkes konteyner kentlerde. Allah, depremin yaşanmadığı, herkese sağlık ve mutluluk getiren bayramlar nasip etsin. Tüm sevdiklerime selam söylüyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diyerek duygularını paylaştı.

"Bize her türlü desteği sağlıyorlar"

Devletin her türlü desteği sağladığını belirten Beyazıt Erhan isimli bir depremzede ise "Benim köyde bulunan evim depremde yıkıldı. Konteyner kentte kalıyorum. Burada sağ olsun bizlere ekmek su veriyorlar. Bayramda şeker veriyorlar, her türlü desteği veriyorlar, herkesin bayramını kutlarım" diye konuştu. - GAZİANTEP