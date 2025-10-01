Depremzedeler Alışveriş Merkezine Tepkili

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın hak sahipleri, parsele kendilerine haber verilmeden alışveriş merkezi yapıldığını söyledi. Hak sahiplerinden Kıymet Yüksel, "Burası AVM olacaksa neden bize sorulmadı, fikrimiz alınmadı? Bana saray da verseler başka yer istemiyorum, yerimi istiyorum. Ben kendimi Gazzeli gibi hissetmeye başladım, yerime el konuluyor" dedi.

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da binlerce yeni ev ve iş yeri yapılıyor. Bazı bölgeler rezerv alan, bazı bölgeler yerinde dönüşümle yapılan kentte, eski imar düzeni uygulanmıyor. Depremlerden önce bina olan parsel, yeni yapılanmada yeşil alan ya da alışveriş merkezi olarak görülebiliyor.

Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi Ayşe Fitnat Caddesi üzerinde deprem öncesi bina bulunan parsele, alışveriş merkezi yapılıyor.

Yıkılan binanın hak sahipleri ise kendilerine haber verilmeden parsellerine alışveriş merkezi yapıldığını ve bunu kabul etmediklerini söyledi. 6 Şubat depremlerinde Özkan Gold City'de kızı ve torununu kaybeden Kıymet Yüksel, yaşadıkları nedeniyle acı içinde olduğunu kaydetti.

"Bana neden bu haksızlığı yaptınız?"

Yüksel, yaptığı açıklamada, çok zor şartlarda bu semtten ev aldığını, evinin bulunduğu yerde anıları olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Çok zor şartlar altında aldım burayı. Birçok hatıram var. Rahmetli kızım buradan gelin çıktı. Kızım ve iki torunum depremde vefat etti. Çok büyük acılar içindeyken bir haber aldım. Burası benim evimin yeri. Buraya alışveriş merkezi yapıldığını duydum. İnanmak istemedim. Benden habersiz nasıl olur bu, bilmiyorum. Burada yaşayan işçilerden bilgi almaya çalıştım, buraya alışveriş merkezi yapılacağını doğruladılar. Bir vatandaş olarak soruyorum bana neden bu haksızlığı yaptılar?

"Kendimi Gazzeli gibi hissediyorum"

Burası AVM olacaksa neden bize sorulmadı, fikrimiz alınmadı? Bana saray da verseler başka yer istemiyorum, yerimi istiyorum. Ben kendimi Gazzeli gibi hissetmeye başladım. Yerime el konuluyor, tokat yemişim zaten, bir de ciğer yangınım var. Üç tane acı vermek kolay mı? Öğretmen kızımı ne şartlarda okuttum? Kolon kesilen bir binadan yavrumu 13 gün sonra çıkardım. Çok büyük acılar yaşıyorum. Yüreğimde koca koca ateşler var, her an yanıyorum. Devlet bize bu haksızlığı yapamaz."

"Yemedim, içmedim ev aldım. Nasıl alırsınız elimden?"

6 Şubat öncesi Kıymet Yüksel'le birlikte aynı binada oturan Gönül Polatutku da dairesini çok zor şartlarda aldığını anlatarak, "Ben yemedim, içmedim, giymedim, başımı sokacak bir evim olsun diye. Benim evimi nasıl alırsın elimden? Haberimiz de yok. Niye başka yere yapmadı da burayı yapıyorlar?" diye konuştu.