Depremzededen Yürekleri Isıtan Örnek Davranış

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Evri Mahallesi'nde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Erken doğum yapan bir inekten dünyaya gelen buzağı, hayatta kalma mücadelesi verirken, depremzede bir aile ona adeta ikinci bir şans sundu.

Kuvöz imkanı olmayan aile, çaresiz buzağıyı çadırlarının içine aldı. Sobanın hemen yanına beşik yerleştirerek buzağıyı içine yatıran aile, hayvanı sıcak tutarak hayatta kalması için çabalıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen, bu yürekten çaba görenlerin takdirini kazandı.

Deprem sonrası hayatta kalma mücadelesi veren ailenin, buzağı için verdiği bu mücadele insani duyguların en güzel örneği olarak görülüyor. - KAHRAMANMARAŞ