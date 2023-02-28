Depremzededen örnek davranış: Yastıktan 'Adana burması' çıktı geri getirdi

Hatay'dan Mersin'e gelen bir depremzedeye verilen ev eşyasından ' Adana burması' altın bilezikler çıktı. Depremzede bilezikleri sahibine verilmesi için polise ulaştırdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden dolayı Hatay'dan Mersin'e gelen 3 çocuklu 47 yaşındaki Ali Çetinkaya, Mut ilçesinde bir eve yerleştirildi. Burada Çetin'e Kızılay Şubesi tarafından ev eşyası verildi. Çetinkaya, yatmak için kafasını koyduğu yastıkta sert bir cisim fark etti. Yastığa bakan Çetinkaya bilezik kutusunu görünce açmadan Mut Kızılay Şubesi'ne gitti. Burada görevli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muharrem Senemli'ye ulaşan Çetinkaya, yastığın kılıfının içerisinde bir miktar altın olduğunu düşündüğü kutu bulduğunu söyledi. Görevlilerin açtığı kutudan Adana burması altın bilezikler çıktı. Altınlar sahibine ulaştırılması için polise teslim edildi.

Eşinin ve çocuklarının geçen hafta depremden dolayı Mut'a geldiğini öğrendiğini ve kendisinin de geldiğini belirten Ali Çetinkaya, "Ben de telefon olmadığı için onların izini kaybettim. Bir hafta sonra öğrendim burada olduklarını. Ben de Mut'a geldim. Burada Kızılay'a müracaat ettim. Kızılay da sağ olsun bana yardımcı oldu. Yatacak yer, yastık, yorgan verdi. Akşam eve gidip kafamı koyduğumda yastıkta sert bir madde hissettim. Sonrada içine baktım bir altın kutusu olduğunu gördüm. Biz dokunmadık tabi parmak izi alırlar diye. Sabah da Kızılay'a geldim dedim ki 'bana verdiğiniz yastığın içerisinde altın vardır.' Nerden biliyorsun dediler. Ben de siz çıkarın dedim çıkardı yetkilileri çağırdı. Yetkililere tutanak karşılığında teslim etti. İçerisinde Adana burması altın bilezik vardı" dedi.

Mut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muharrem Senemli ise, "Arkadaş bize bu olayı anlattı. Biz de emniyet teşkilatımızı çağırdık. Tutanak karşılığında polisimize teslim ettik. Davranışından dolayı da arkadaşı tebrik ederiz. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN