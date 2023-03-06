Depremzede Zehra'ya çadırda doğum günü sürprizi

Hataylıların yaralarını sarmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sadece erzak değil, aynı zamanda moral de dağıtıyor. Gündüz tanıştıkları 9 yaşındaki Zehra Karataş'ın doğum günü olduğunu öğrenen ekipler, gece ise erzak, su, giyecek ve yakacak yanında bir de yaş pasta ile çadırına geldikleri Zehra ve ailesine doğum günü sürprizi yaptı.

Türkiye'yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından Hatay'da yaraları sarmak için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e tüm Hataylıların yardımına koşuyor. Hatay'da kara ve hava yolu ile gelen yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen Büyükşehir Belediyesi, özellikle merkez Antakya ve Defne ilçelerinde ayak basmadık yer bırakmıyor. Hatay'daki temizlik ve çöp toplama çalışmalarına destek veren Yıldırım Belediyesi ekipleri ile Burfaş ve Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, yardım dağıtımı sırasında 9 yaşındaki Zehra Karataş ile tanıştı. Ailesi ile birlikte çadırda kalan Zehra'nın doğum günü olduğunu öğrenen ekipler, küçük kıza belli etmeden, büyük bir sürprizin hazırlıklarına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'daki Koordinasyon Merkezi'ne dönen ekipler, küçük Zehra'nın ailesi için erzak, su, giyecek, hijyen malzemesi ve yakacak gibi temel ihtiyaçları araçlara yükledikten sonra bir de doğum günü pastası hazırlayıp, gece vakti Zehra'nın çadırına geldi.

Kalbim güm güm atıyor

Rutin bir dağıtım gibi araçlardaki yardım malzemelerini çadırın önüne indiren ekiplerin, bir anda mumları yanan bir pasta ile gelmesi Zehra'ya ve ailesine mutluluk yaşattı. Beklemediği bir doğum günü sürprizi ile karşılaşan küçük kız, mumları üfleyip, pastayı kesti. Her ne kadar asrın felaketi geride unutulmaz acılar bıraksa da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu jesti Zehra ve ailesine günler sonra büyük bir mutluluk yaşattı. Depremzede Zehra Karataş, "Yardım yapan abiler, gündüz, doğum günüm olduğunu öğrenmişlerdi. 'Yarın seni ziyarete geleceğiz' dediler. Gece birden çıkıp, geldiler. Kalbim güm güm atıyor. Çok heyecanlıyım. Zaten bir barbi bebeğim olsun istiyordum Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum. Beni mutlu ettiğiniz için teşekkür ederim" dedi. - BURSA