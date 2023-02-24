Depremzede yaşlı kadın Bakan Koca'nın boynuna sarılıp teşekkür etti

Bakan Koca ile depremzede kadın arasında dikkat çeken diyalog

KAHRAMANMARAŞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afetzede vatandaşları ziyareti sırasında yaşlı kadınla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Depremzede kadın hem acısını paylaştı, hem devletine ve milletine dua etti, hem de Bakan Koca'yı bölgede görmenin mutluluğuyla boynuna sarılıp teşekkür etti. Bakan Koca'da teselli ederek tüm afetzede vatandaşlarımızın yanında olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında yanına gelen bir depremzede kadın hem dua etti, hem de Bakan Koca'yı yakından gördüğü için duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Yaşlı kadın, Bakan Koca'ya depremde yakınlarını kaybettiğini söyleyerek acısını paylaştı. Koca'da teselli ederek bol bol dua etmesini isteyerek "Bu afeti hep bir birlikte aşacağız" dedi.