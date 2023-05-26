Depremzede vatandaşlara yöresel tatlı ikramı

Kırşehir'de 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri içinde düzenlenen programla şehirde ikamet eden depremzede vatandaşlara yöresel ikram edilerek tanıtıldı.

TOBB Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen programda misafir edilen depremzede vatandaşla bir araya gelen Vali Mete Buhara, "Kırşehir'in eşsiz tatlarını Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle değerli kardeşlerimize ikram etme fırsatı bulduk. Çocuklarımızın gülümseyen yüzleriyle mutlu olduk. Bu yıkımın büyüklüğünü ifade etmekte zorlanıyoruz. Ancak şunu da gördük ki gerek devletimiz gerekse aziz milletimiz el ele vererek bu afetin üstesinden gelmek için üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeydik, 2 buçuk aydan fazla bir süre orada kaldık. Dolayısıyla, depremzede vatandaşlarımızın hissettiklerini çok iyi anlıyorum" diye konuştu.

Kırşehir'e ilk günlerde 12 bin civarında depremzedenin geldiğini, şu an ise şehirde 8 bin 500 dolaylarında depremzedenin bulunduğunu belirten Vali Mete Buhara, "Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. El ele verip dayanışma içerisinde olduğumuzda aşamayacağımız zorluk, altından kalkamayacağımız yük yoktur. Bunu da yaşadığımız depremde çok iyi gördük. Devletimiz bütün imkanlarıyla deprem bölgesindedir. Bizler de çalışma arkadaşlarımızla beraber bütün kurumlarımızla, gençlerimizle, gönüllülerimizle hep beraber deprem bölgesindeydik. Acıları hafifletmek için elimizden geleni yaptık, gayret ettik. Böylesine zor bir dönemde, karşılaştığımız büyük bir afet sonrasında vatanımıza, milletimize, kardeşlerimize hizmet etmek bizler için bir şereftir" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR