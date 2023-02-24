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Depremzede vatandaşlara psikolojik destek

Yerel Haberler

Depremzede vatandaşlara psikolojik destek

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede 4 bin 13'ü çocuk olmak üzere, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 10 bin 863 kişiye psiko-sosyal alanda hizmet verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzede 4 bin 13'ü çocuk olmak üzere, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 10 bin 863 kişiye psiko-sosyal alanda hizmet verdi.

Deprem anında travma yaşayan ve sonrasında yaşananlardan etkilenen, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda insan psikolojik desteğe ihtilaç duyuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nce vatandaşların bu ihtiyacının tespiti ile ilgili çalışmak üzere, uzman meslek elemanlarından Psiko-Sosyal Müdahale Ekibi oluşturuldu. Ekip; 6 Şubat 2023 ile 22 Şubat 2023 tarihleri arasında 4 bin 13'ü çocuk olmak üzere, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 10 bin 863 kişiye psiko-sosyal alanda hizmet verdi. Hizmet verilenlere acil durumlarda aranacak ve destek alınacak numaralar ve kurumlar ile ilgili bilgi verildi.

Bilgi verildi, yönlendirme yapıldı, broşür dağıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Psiko-Sosyal Müdahale Ekibi öncelikle depremzedelerin temel ihtiyaçlarını belirliyor ve bununla ilgili yönlendirmeler yapıyor. Ardından deprem sonrasında yaşanılacak duygularla baş edilmesine yönelik bilgilerin bulunduğu broşür dağıtılıyor. Depremzedeleri dinleyen büyükşehir psikologları ve sosyologları, ilerleyen süreçte psikolojik destek almak isteyen vatandaşlara nasıl hareket edecekleri ve başvuruyu kimlere yapabileceklerine dair bilgi veriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında çalışan psikologlarının bu konuda hizmet etmek üzere görevde olduğu bilgisi aktarıldı.

Hizmet almak isteyen depremzede vatandaşlar, ALO 153 hattı üzerinden "Psikolojik danışmanlık hizmeti almak istiyorum" dediğinde ilgili birime yönlendiriliyor ve hizmet alması sağlanıyor. Sahadaki Psiko-Sosyal Müdahale Ekibi tüm bu konularda bilgilendirme yapıyor. Alanda şiddetle karşılaşan kız çocukları ve kadınlar bulunduğu, bu durumlarda da yine Adana Büyükşehir Belediyesi Psiko-Sosyal Destek Ekibi'nce; KADES, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çağrı hattı ALO 183 ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi veriliyor. Kız çocuklarına ve kadınlara şiddete maruz kaldıklarında başvuracakları kamu kurum ve kuruluşları konusunda bilgi veriliyor, yönlendirme yapılıyor. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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