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Depremzede vatandaşlara eşya desteği

Depremzede vatandaşlara eşya desteği

Yerel Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, yaşanan deprem felaketinde evleri hasar gören 230 depremzede vatandaşa beyaz eşya desteğinde bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, yaşanan deprem felaketinde evleri hasar gören 230 depremzede vatandaşa beyaz eşya desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ilçede bulunan Sözel ve Galeri Sitesinde oturan vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi olarak, depremde evi yıkılıp ilçe sınırlarına yerleşen 230 vatandaşa buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrikli süpürge gibi beyaz eşya desteği sağlandı. Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan beyaz eşya desteğini alan depremzede vatandaşlar, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye teşekkürlerini ilett. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Diyarbakır Yenişehir Deprem Yerel Haberler

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