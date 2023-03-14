Depremzede vatandaşlara adres değişikliği uyarısı

Adıyaman Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak barınma merkezleri yakınlarında kurulacak sandıklarda oy kullanmak isteyen kişilerin adres değişikliğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve buralarda ya da yakın bölgelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmak isteyen kıymetli misafirlerimizin 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde seçme hakkının kullanılmasıyla ilgili olarak, çadırkent, konteynerkent, yurt ve pansiyon gibi ikamet adresi dışında kalan vatandaşlarımızın, geçici barınma merkezlerinde, yakınında kurulacak sandıklarda oy kullanabilmeleri için 17 Mart Cuma günü saat 23: 59'a kadar adres değişikliği beyanında bulunmaları gerekmektedir. Adres beyanları nüfus müdürlükleri ve e-devlet üzerinden yapılabilecektir. İsteyenler çadırkent, konteyner kent, yurt yada pansiyon yetkilisinden temin edecekleri formu doldurup yine yetkiliye teslim ederek de adres değişikliği beyanında bulunabilecektir. Eski adresinin olduğu muhitte oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın, herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN