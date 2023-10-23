Depremzede vatandaş Meral Akşener'den davasını geri çekmesini istiyor

Kahramanmaraş depremlerinde evini ve iş yerini kaybeden depremzede vatandaş, seçim döneminde sosyal medyadan yaptığı yorum için kendisine dava açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den davayı çekmesini istedi.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 40 yıldır terzilik yapan esnaf Recep Karayiğit (61) seçim döneminde Meral Akşener'e yaptığı yorumdan dolayı hakkında açılan davanın geri çekilmesini istiyor.

Arabulucuya devredilen davada anlaşma sağlanması için ödenmesi gereken 30 bin liralık tutarı, ödeyecek durumunun olmadığı söyledi.

Depremde evini ve iş yerini kaybeden Karayiğit, "Seçim zamanında Meral Akşener'in AK Partililer ile ilgili konuştuğu bir kelimeden dolayı, 'sen nasıl bir mahlükatsın' diye bir yazı yazmıştım. Buna karşılık Akşener dava açmış. Polis merkezine gittim ifademi aldılar. Aradan zaman geçti deprem oldu. En azından deprem zamanı böyle bir şeyin affedileceğini bekliyordum kendilerinden. Maalesef bir arabulucu avukat beni aradı. Benimle avukatların anlaştırılacağını söylediler. Nasıl bir anlaşma diye sorduğumda, benden 30 bin lira istediler. İş yerini evini depremde kaybeden birinin bunu veremeyeceğini söyledim. Arabulucu bunlar ne istiyorsa vereceksin dedi. Bunun affedilmesini bekliyoruz. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan deprem bölgesindeki tüm hakaret davalarını geri çekti. Akşener'den bu büyüklüğü bekliyorduk ama olmadı. Bizi maddi açıdan sıkıntıya sokmasınlar. Biz burada yeterince sıkıntıdayız. İşyerim ve evim gitti, hiç bir şey yok. Burada bir konteyner yaptırdım çalışıyorum. Bunu da Merak Akşener'e verecek durumda değilim" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ