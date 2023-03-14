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Depremzede, valinin alnından öptü

Yerel Haberler

Depremzede, valinin alnından öptü

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'da, bir vatandaş, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in alnından öptü.

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman'da, bir vatandaş, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in alnından öptü.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Adıyaman'a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, "Dedim ki Adıyaman'a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse" diyerek Vali Tuncay Sonel'i alnından öptü. Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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