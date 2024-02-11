Depremzede Rabiye Zengin: Çocukları banyo yaptıramıyorum, yardım istiyorum

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde depremde evinin yarısı yıkılan depremzede Rabiye Zengin, konteyneri ısıtamadıklarını, öksüz torunlarına, güneşte tenekeyle su ısıtarak banyo yaptırdığını anlattı. Zengin, "Çocukları banyo yaptıramıyorum. Güneş doğduğu vakit teneke ile suyu ısıtıp çocukları yıkıyorum. 3 tane öksüz yani çocuklar çok perişan oluyor. Ne olur bana bir yardım yapın" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Altınyayla Köyü'nde çocukları ve torunlarıyla yaşayan depremzede Rabiye Zengin'in 6 Şubat depremlerinde evinin yarısı yıkıldı. Evi ağır hasarlı olan depremzedeye konteyner verildi. Konteynerde yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Zengin, torunlarına banyo yaptırmak için güneşe teneke ile su koyup ısıttığını söyledi.

"ÇOCUKLARI BANYO YAPTIRAMIYORUM"

Depremzede Rabiye Zengin, içinde bulunduğu çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Hiç oturacak bir yerim kalmadı. Bir konteyner getirdiler banyo yok, tuvalet yok, hiç bir şey yok. İki tane üç tane öksüzüm var. Onlarla çok rezil oluyorum. Burada kar yağıyor, yağmur yağıyor nerede yıkayacağımı bilmiyorum. Biraz bir yerim kaldı orayı da yazın yıkacaklar, ekip gelip yıkacak. Ne yapmam lazım? Bana bir yardım edin ne var Allah rızası için. Çocukları banyo yaptıramıyorum. Güneş doğduğu vakit teneke ile suyu ısıtıp çocukları yıkıyorum. 3 tane öksüz yani çocuklar çok perişan oluyor. Ne olur bana bir yardım yapın."