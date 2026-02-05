Asrın felaketini Hatay'da yaşayan Önal Burç, Yozgat'ta yeni bir hayat kurdu

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerini Hatay'da yaşayan Önal Burç, kendisine Yozgat'ta yeni bir hayat kurdu.

6 Şubat depremleri sırasında memleketi Hatay'da yaşayan Önal Burç, depremin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesine göç etti. 34 yaşındaki Burç, Hatay'daki işini Sorgun'da devam ettirmenin yanı sıra Sorgun halkının misafirperverliği sayesinde moral buldu. 4 yıllık evli olan Burç'un depremler sırasında hamile olan eşi, ilk bebeğini Sorgun'da dünyaya getirdi. 2 buçuk yaşında ve 6 aylık erkek bebekleri olan Önal Burç, tanıdıklarının yardımıyla Sorgun'da açtığı iş yerinde yeniden memleketine döneceği günlerin hayalini kuruyor.

"Burada hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz"

Depremlerden sonra yaşadığı süreci anlatan Önal Burç, "Yozgat Sorgun'a göç etmek zorunda kaldık. Kendi ayaklarımızın üstünde durmaya ve eski yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Yeniden ayakta durmaya çalışıyoruz. Maddi kayıplarımızı saymıyoruz, manevi kayıplarımız çok oldu. Yaralarımız daha taze. Benim yaşadığım yer biraz dağ eteğiydi, biz enkaz altında kalmadık ama kalan eş, dost, akrabalarımız vardı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Eski çalıştığımız toptancılar ve eş dost vesilesiyle iş kurmaya çalıştık. Burada kendi halimizde yeni baştan hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Çocuklarım Sorgun'da doğdu"

Vatandaşlardan gördüğü desteğin önemine değinen Burç, "Sorgun'daki manevi destek çok iyiydi. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Sorgun halkı kendi acılarıymış, kendi yaralarıymış gibi paylaşımda bulundu. Deprem zamanı eşim hamileydi, çocuğum Sorgun'da doğdu. Burada kalmaya heves ettik. Hatay'da durumlar çok kötü. Yaralar geçmesine rağmen acılar var. Doğma büyüme Hataylıyım. Oraya dönmek isterim" dedi.

"Enkazları görünce insan bir çift çorabın ne kadar değerli olduğunu anlıyor"

Depremden dersler çıkarılması gerektiğini belirten Burç, "Burada bizi bir yabancıdan çok kendi evlatları gibi kucaklamaya çalıştılar. Geçmişten kültürümüzden gelen sıcaklığı bize göstermeye çalışıyorlar. Enkazları görünce insan bir çift çorabın ne kadar değerli olduğunu anlıyor. İnsan bazı şeylerin değerini elindekileri kaybettikten sonra anlayabiliyor. Bizim yaşadıklarımıza bakıp toplumun genelinin kendine çekidüzen vermesi lazım. Yaptığımız işlerde, evlerde canımızı emanet edecek şekilde bir liyakat ve düzen oluşturmamız lazım" diyerek konunun önemine dikkat çekti.

"Depremden sonra elimizden geleni yaptık"

Osmançavuş Mahallesi Muhtarı Ali Çetin ise, "Önal Bey bizim komşumuz. 6 Şubat depremlerinden sonra buraya geldi. Yaklaşık 3 yıldır buradalar. Biz de sahip çıkabildiğimiz kadar çıktık. Depremden sonra biz de kendi imkanlarımızla deprem bölgesine gittik. Elimizden geldiği kadar ikramda bulunduk. Televizyondan izlemek gibi değil de canlı görmek bambaşka. Allah kimsenin başına vermesin, çok kötü bir olay" dedi. - YOZGAT