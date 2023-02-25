Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremzede öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 çanta hazırlandı

Yerel Haberler

Depremzede öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 çanta hazırlandı

İsmail Kemal Demiröz İlkokulu'nda depremden etkilenen öğrenciler için içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 tane çanta hazırladı.

İsmail Kemal Demiröz İlkokulu'nda depremden etkilenen öğrenciler için içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 tane çanta hazırladı. İçerisine çocukların yaptığı resimlerde konulan çantalar, Adıyaman'a götürülecek.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar da gitmeye devam ediyor. Başakşehir'de bulunan İsmail Kemal Demiröz İlkokulu'nda öğrenciler için 200 tane kırtasiye malzemesi olan çanta hazırladılar. Çocukların yaptığı resimlerde konulan çantalar, bugün müdür ve veliler tarafından Adıyaman'da depremden etkilenen çocuklara götürülecek. - İSTANBUL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title