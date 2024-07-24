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Depremzede Nazmiye Şimşek, odun ateşinde pişirdiği aşureyi vatandaşlara dağıttı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar olan Hatay'da depremzede Nazmiye Şimşek, odun ateşinde pişirdiği aşureyi vatandaşlara dağıttı. Pirinçlik Mahallesi muhtarı Samiddin Güler, aşure dağıtımının her sene düzenlendiğini belirtti.

Depremin vurduğu Hatay'da depremzede Nazmiye Şimşek, odun ateşinde pişirdiği aşureyi vatandaşlara dağıttılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde Nazmiye Şimşek, Muharrem ayı dolayısıyla odun ateşinde aşure pişirerek vatandaşlara dağıttı.

Pirinçlik Mahallesi muhtarı Samiddin Güler, "Her sene mahalle olarak düzenlediğimiz bir aşure dağıtımı. Muharrem ayı dolayısıyla Nazmiye ablamız aşure yapmak istedi. Namaz çıkışında vatandaşlarımıza biz de ikram ettik. Namazı müteakip böyle bir güzel program düzenledik" ifadelerini kullandı.

Odun ateşinde aşure kültürünü sürdüren Nazmiye Şimşek, "Aşuremize sevgimizi katıyoruz, malzemelerini güzelinden alıp yapıyoruz. Odun ateşinde daha çok hoşumuza gidiyor yani kıvam olarak onu artık alıştık her yıl yapa yapa öylece kıvamını tutturuyoruz. Her yıl evde yapıyordum ve komşulara dağıtıyordum. Bu yıl da dedim ki annem baba, rahmetli oldu onların hayrına ölmüşlerimizin hayrına namaz çıkışı millete dağıtalım dedik. Odun ateşinde daha lezzetli oluyor aroması daha güzel oluyor. Herkes çok beğendi benim de hoşuma gitti" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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