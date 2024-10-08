Üye Girişi
Haberler

Depremzede Mustafa Bülent Cıncık, İlaçlarını Alamadığı İçin Yardım İstiyor

Depremzede Mustafa Bülent Cıncık, İlaçlarını Alamadığı İçin Yardım İstiyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yaşamaya başlayan depremzede Mustafa Bülent Cıncık, işinden çıkarılması ve Genel Sağlık Sigortası borcu nedeniyle ilaçlarını alamadığını ifade ederek yardım talebinde bulundu.

(MERSİN) - 53 yaşındaki depremzede Mustafa Bülent Cıncık, 6 Şubat depremlerinden sonra Pazarcık'tan ayrılarak Mersin Erdemli'de pansiyona yerleştiğini, idari iznin bitmesinin ardından gidemediği için Pazarcık Kaymakamlığı'ndaki işinden çıkarıldığını belirterek, Genel Sağlık Sigortası borcu çıkarılması nedeniyle ilaçlarını alamadığını ileri sürdü. Cıncık, "Şu an resmi bir ikametgahım da görünmediği için yardım da alamıyorum. Devlet büyüklerimizin sesimi duymasını istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Pazarcık'ta olan Mustafa Bülent Cıncık, depremden sonra yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Cıncık, şunları söyledi:

"Pazarcık depremini yaşadık ailecek. Depremden sonra bölgeyi terk ettik. Devletimiz sağ olsun Erdemli'de yer gösterdiler. Ancak depremden sonra işimizden olduğumuz için, sigorta süremiz de bittiğinden, ailemin ve çocuklarımın ilaç durumunu halledebilmek için Erdemli Kaymakamlığı'na dilekçe yazarak yeşil kart talebinde bulundum. Kaymakam Bey'in makamına gittim. Dilekçemi verdim. İşsiz olduğumu, yeşil karta ihtiyacım olduğunu söyledim. Ama kaymakam bizi pek iyi karşılamadı. 'Sizi daha oradan çıkarmadılar mı' diye sordu. Daha sonra evrakımı sevk etti.

İlaçlarımı bir süre daha aldım. 4 ay sonra psikiyatri ilaçlarım bittiğinde yazdırdım. Eczane bana bu ilaçları parayla alabileceğimi söyledi. Hakkımda Genel Sağlık Sigortası borcu çıkmış. Aylık 700 lira borç çıkarmış, birikip 4 bin lira olunca da SGK bana ilaç verilmesini borç nedeniyle durdurmuş. Kaymakamlığa verdiğim dilekçe işleme konulmadığı için, sigortam da olmadığı için GSS otomatik olarak devreye girmiş. Ben bir depremzede olarak psikiyatri ilaçlarımı Erdemli Kaymakamı yüzünden alamıyorum. Bu mudur Kaymakam Bey'in bize yaptığı yardım? Şu an resmi bir ikametgahım da görünmediği için yardım da alamıyorum. Devlet büyüklerimizin sesimi duymasını istiyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel

TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özgür Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Çubuk, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.