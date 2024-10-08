Depremzede Mustafa Bülent Cıncık, İlaçlarını Alamadığı İçin Yardım İstiyor

(MERSİN) - 53 yaşındaki depremzede Mustafa Bülent Cıncık, 6 Şubat depremlerinden sonra Pazarcık'tan ayrılarak Mersin Erdemli'de pansiyona yerleştiğini, idari iznin bitmesinin ardından gidemediği için Pazarcık Kaymakamlığı'ndaki işinden çıkarıldığını belirterek, Genel Sağlık Sigortası borcu çıkarılması nedeniyle ilaçlarını alamadığını ileri sürdü. Cıncık, "Şu an resmi bir ikametgahım da görünmediği için yardım da alamıyorum. Devlet büyüklerimizin sesimi duymasını istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Pazarcık'ta olan Mustafa Bülent Cıncık, depremden sonra yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Cıncık, şunları söyledi:

"Pazarcık depremini yaşadık ailecek. Depremden sonra bölgeyi terk ettik. Devletimiz sağ olsun Erdemli'de yer gösterdiler. Ancak depremden sonra işimizden olduğumuz için, sigorta süremiz de bittiğinden, ailemin ve çocuklarımın ilaç durumunu halledebilmek için Erdemli Kaymakamlığı'na dilekçe yazarak yeşil kart talebinde bulundum. Kaymakam Bey'in makamına gittim. Dilekçemi verdim. İşsiz olduğumu, yeşil karta ihtiyacım olduğunu söyledim. Ama kaymakam bizi pek iyi karşılamadı. 'Sizi daha oradan çıkarmadılar mı' diye sordu. Daha sonra evrakımı sevk etti.

İlaçlarımı bir süre daha aldım. 4 ay sonra psikiyatri ilaçlarım bittiğinde yazdırdım. Eczane bana bu ilaçları parayla alabileceğimi söyledi. Hakkımda Genel Sağlık Sigortası borcu çıkmış. Aylık 700 lira borç çıkarmış, birikip 4 bin lira olunca da SGK bana ilaç verilmesini borç nedeniyle durdurmuş. Kaymakamlığa verdiğim dilekçe işleme konulmadığı için, sigortam da olmadığı için GSS otomatik olarak devreye girmiş. Ben bir depremzede olarak psikiyatri ilaçlarımı Erdemli Kaymakamı yüzünden alamıyorum. Bu mudur Kaymakam Bey'in bize yaptığı yardım? Şu an resmi bir ikametgahım da görünmediği için yardım da alamıyorum. Devlet büyüklerimizin sesimi duymasını istiyorum."