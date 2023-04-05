Depremzede minik Zehra'ya doğum günü sürprizi

MALATYA - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar alan depremzede minik Zehra'ya doğum günü sürprizi yapıldı. İki yaşındayken babasını da kaybeden Zehra Demir sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde annesiyle birlikte çadırda yaşayan minik Zehra Demir'e mahalle muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş ve mahalle sakinleri tarafından 6'ncı yaş gününde sürpriz kutlama yapıldı.

İki yaşında iken babasını kaybettiği öğrenilen minik Zehra kutlama için çok mutluğu olduğunu belirtirken annesi ise mahalle muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş'a teşekkür etti.

"Hep birlikte bir aile olduk"

Depremle birlikte zor günler geçirdiklerini aktaran muhtar Gönültaş ise "İki yaşında babasını kaybeden Zehra'ya 6'ıncı yaş gününde ailemizle birlikte kutlama sürprizi yaptık. Çadırda zaten hep birlikte bir aile olduk, zor günler geçiriyoruz ama Zehra'nın doğum gününü unutmadık, annesi ve kendisinin haberi olmadan sürpriz yaptık. Bugün mutluluktan ağladık, Zehra'yı da mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. 7'nci yaş gününü daha iyi bir şekilde kutlamayı umut ediyoruz" diye konuştu