Depremzede Mahmut ziyaretine Arda Güler'i bekliyor

Adana'da tedavi gören 11 yaşındaki depremzede Mahmut Ağrı, çok sevdiği futbolcu Arda Güler'e seslenerek, "Arda ağabey hastanede seni bekliyorum, gelirsen mutlu olurum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'da evleri yıkılan ve kaçarken düşen molozların altında kalarak kardeşi Saadet (10) ile yaralı olarak kurtulan Mahmut Ağrı (11), Adana'da hastane odasında hayranı olduğu Arda Güler'in hayalini kuruyor. Koyu Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Mahmut, "Depremde uyandığımda çok korktum. Evden dışarı çıkmaya çalıştık. O sırada yukarıdan üzerime beton düştü. Ayağım betonun altında kaldı. Babam geldi beni kurtardı, sonra hastaneye götürdüler. Çok korktum" dedi.

"Arda ağabey hastanede seni bekliyorum, gelirsen mutlu olurum"

Fenerbahçeli olduğu için Arda Güler'i çok sevdiğini söyleyen Mahmut, "Arda Güler'in yanıma gelmesini çok isterim. Onu çok seviyorum. Çalımlarını çok beğeniyorum. Golleri çok güzel. Gelip beni ziyaret etmesini isterim. Arda ağabey hastanede seni bekliyorum, gelirsen mutlu olurum" diye konuştu. - ADANA