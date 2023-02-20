Depremzede Mahmut, Arda Güler ile görüştü: 'Sen iyi ol, top da oynarız'

Adana'da tedavi gören 11 yaşındaki depremzede Mahmut Ağrı, çok sevdiği futbolcu Arda Güler ile telefonda görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Genç futbolcu, Mahmut'u tesislere davet ederek imzalı forma sözü verdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'da evleri yıkılan ve kaçarken düşen molozların altında kalarak kardeşi Saadet (10) ile yaralı olarak kurtulan Mahmut Ağrı (11), Adana'da hastane odasında hayranı olduğu Arda Güler'e çağrı yapmıştı. Koyu Fenerbahçeli olduğu için Arda Güler'i çok sevdiğini söyleyen Mahmut, "Arda Güler'in yanıma gelmesini çok isterim. Arda ağabey hastanede seni bekliyorum, gelirsen mutlu olurum" demişti.

Çağrıya kayıtsız kalmayan genç futbolcu Arda da Mahmut'u görüntülü aradı. Arda Güler, Mahmut'a imzalı formasını yollayacağını söyleyerek, "Sen iyileşince tesislere de gel, diğer futbolcularla da görüşürsün. Sen iyi ol, top da oynarız" dedi. - ADANA