Depremzede Kadir Hösük'e hala konteyner verilmedi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

6 Şubat depremlerinde evi yıkılan ve Pazarcık ilçesi Yukarımülk köyünde çadırda kalan depremzede Kadir Hösük, kendisine hala konteyner verilmediğini belirtti. Konteyner isteyen Hösük, "Çadırda kalıyoruz, eşyalarımız da kalmadı. Evimizde tüm yıkıldı, mağduruz. Yağmur yağdığı zaman üstümüz akıyor, altımıza su geliyor, rahatsız oluyoruz, ıslanıyoruz. Eşyalarımız suyun içinde kalıyor. Isınamıyoruz, ısıtıcılar ısıtmıyor çadırı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde işinden dolayı 6 Şubat depreminden önce oğlunun yanına ikametgahını taşıyan Kadir Hösük'ün Yukarımülk köyündeki evi, depremde ağır hasar aldı, sonrasında ise ekipler tarafından yıkıldı. Hösük'ün ikametgahı Pazarcık ilçesinde olduğu için ne kira yardımından faydalanabildi ne de konteyner çıktı. Hösük, şu an köy meydanında kurulan çadırlarda yaşıyor.

"YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN ÜSTÜMÜZ AKIYOR"

Kadir Hösük şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Yukarımülk köyünde 6 Şubat depreminde evimiz ağır hasar aldı. Evimiz yıkıldığından dolayı devletimiz sağ olsun bir çadır kurdu. Kira yardımı alamadık yani faydalanmadık vermediler. Köydeki evimi de AFAD yıktı. Çadırda kalıyoruz, eşyalarımız da kalmadı. Evimiz de tüm yıkıldı, mağduruz. Yağmur yağdığı zaman üstümüz akıyor, altımıza su geliyor, rahatsız oluyoruz, ıslanıyoruz. Eşyalarımız suyun içinde kalıyor. Isınamıyoruz ısıtıcılar ısıtmıyor çadırı."