Depremzede kadınlar unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çadırlarda kalan depremzede kadın ve çocukları ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çadırlarda kalan depremzede kadın ve çocukları ziyaret etti. Beyazgül, kadınların talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da evleri hasarlı olduğu için çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret etti. Beyazgül, Başkanvekili Faruk Bayuk ile birlikte 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerindeki parktaki çadırlarda kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için sahada yer alan Beyazgül, çadırlarda kalan depremzedelerle yakından ilgilendi. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında lojistik merkezinden destekler devam ediyor. Depremzede kadınlarla sohbet eden Beyazgül, talep ve önerilerini dinledi.

Depremin yaşandığı günden bu yana kendilerine yönelik desteklerin devam ettiğini ifade eden vatandaşlar Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA