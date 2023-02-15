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Depremzede kadının bebeği, TCG Bayraktar'da dünyaya geldi

Yerel Haberler

Depremzede kadının bebeği, TCG Bayraktar'da dünyaya geldi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yavrumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş TCG Bayraktar Yerel Haberler

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