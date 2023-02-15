Depremzede kadının bebeği, TCG Bayraktar'da dünyaya geldi Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde, depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremden zarar gören hamile bir vatandaşın kız çocuğu dünyaya geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yavrumuza sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz" denildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş TCG Bayraktar Yerel Haberler

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