Depremzede Kadın Gözleme Yaparak Geçimini Sağlıyor

Kahramanmaraş'ta 9 çocuk annesi depremzede kadın, geçimini sağlamak için bazlama ve gözleme yapıyor.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki Zuhal Koca, geçimini sağlamak için meydanda yaptığı gözlemeler geçim kaynağı oldu. Koca, "Ben burada bazlama ve gözleme açıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum. Soğuk demeden burada çalışıyorum. Peynirli, patatesli gözlemeler yapıp, müşterinin beğenisine sunuyorum. Kuru patlıcanlı, kuru domatesli yapıyorum ve gelenler çok beğeniyor. Herkes helal yoldan ekmeğini kazansın. Ben ekmek açmaktan, bazlama açmaktan hiç yorulmuyorum. Deprem olduğunda gelememiştik şimdi tekrar işimizin başındayız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ