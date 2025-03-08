Depremzede Kadın Esnaf Yeniden Hayata Tutundu

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde evini ve işyeri yıkılan Feriha Atalay depremzede vatandaşlar için kurulan konteyner çarşıda açtığı işyerinde hayata yeniden tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremzede esnafın yeniden toparlanması için kurulan Cebelibereket Konteyner çarşıdaki market işleten Feriha Atalay, işyerinde kendi yaptığı doğal ürünleri ve ev yemeklerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Depremde evi ve işyeri yıkılan kurulan konteyner çarşıda açtığı işyerinde hayata sıfırdan başlayan Atalay, "Bir evin kadını eğer güçlüyse o ev her zaman ayakta kalır" dedi.

Depremde evinin ve iş yerinin yıkıldığını, devletin kendileri için yaptırdığı konteyner çarşıda hizmete devam ettiklerini söyleyen Feriha Atalay, "Depremde evlerimiz, işyerimiz yıkılmıştı. Biz böyle bittik dedik ya hiçbir şey kalmadı, çocuğumuzu okutuyorduk. O sırada 3-4 ay yoktuk. İl dışında kaldık sonrasında burası çıkınca eşime dedim ki gel sıfırdan başlayalım, burayı kurduk. Hep bir yeniliklere yöneldim, normal şekilde yapılmayacak şeyleri bizler oturup ağlamadık, işyerimiz evimiz yıkıldı demedik. Her şeyi tekrardan baştan sıfırdan tekrar başa aldık ve şu an inanın başladığımızdan kaç katı yol kat ettik" diye konuştu.

-"Bir evin kadını eğer güçlüyse o ev her zaman ayakta kalır"

Kadınlar, yeter ki istesinler, yapamayacakları hiçbir şey yoktur diyen Atalay, "Hiçbir şey kalmamıştı ama biz oradan tekrardan bir ana olarak bir Türk kadını olarak biz buradan dik olarak evimizin, ailemizin birliğini, dirliğini sağlamamız gerekiyordu. Biz dik olduğumuz zaman bütün ailemiz dik olur ve bütün ailemiz daha da kalkınır. Bir evin kadını eğer güçlüyse o ev her zaman ayakta kalır ve biz bunu başardık. Burada hem market olarak hem ev ürünleri hem pastalar hem yemekler bunların hepsinin üstesinden geldim. Bu bana hem gurur verdi hem onur verdi, daha da ilerletme yolundayım. Kadınlar, yeter ki istesinler, yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Üstesinden gelemeyeceği kadınların hiçbir şey yoktur. Çok şükür bugünümüze, hamdolsun devletimize bize bu imkanları verdikleri için çok teşekkür ederim" dedi. - OSMANİYE