Depremzede Kadın, Edirne'de Dikiş Kursu ile Umut Oluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eşiyle birlikte Hatay'dan Edirne'ye gelerek yerleşen depremzede Lütfiye Karakuş, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dikiş kursunda usta öğreticilik yaparak hayata tutunurken, diğer kadınlara da umut oluyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerin ardından birçok depremzede çeşitli illere yerleşerek, yeni bir hayat kurdu. Hatay'da 6 Şubat depremini yaşayan 50 yaşındaki Lütfiye Karakuş ve ailesi de yıkıcı felaketin ardından bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye yerleşti. Depremde yakınlarını ve evini kaybeden Lütfiye Karakuş, Edirne'de mesleğine dört eller sarılarak depremin yaralarını sarmaya başladı. Yıllarını sadece dikiş dikmekle geçirmeyen, aynı zamanda acı dolu anları umutla değiştiren bir yaşam öyküsü yazan Karakuş, "Her iplik, geçmişin acılarını geride bırakıp geleceğe atılan bir adımdır" diyerek kadınların kendi hayatlarına yön vermelerine katkı sağlıyor.

Depremin yaralarını sarmak, yaşadığı acıları hafifletmek ve kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla Edirne'de dikiş kursu öğretmenliği yapan Karakuş'un hikayesi, diğer kadınlara da umut oldu. Kursa katılan kadınlar, Karakuş'un dertlerine derman olmak ve acılarını paylaşmanın yanı sıra onun yüzünü güldürmek için de ellerinden geleni yapıyor.

Adıyaman Gölbaşı doğumlu olduğunu ve eşinin memleketi olduğu için 7 yıldır Hatay'da yaşadıklarını ve orada depreme yakalandıklarını anlatan Karakuş, "Eşim askeri personeldi, emekli olduktan sonra memleketi Hatay'a yerleştik. Orada bu facia olayı yaşadık. Depremden sonra bir süre İstanbul'a oğlumuzun yanına giderek orada kaldık. Başka arkadaşlarıyla kaldığı için rahatsızlık vermek istemedik. Bir ev tutalım dedik. Sonuçta hiç eşya falan getiremedik. Kendimize bir düzen kurmaya karar verdik. Eşim İstanbul'da kalmak istemedi. Eşimin işinden dolayı daha önce Edirne'de 4 yıl kalmıştık. O yüzden burayı seçtik. Eşyalı bir ev tuttuk kiralık. 2 yıl oldu Edirne'deyiz" dedi.

Boş oturdukça yaşadığı acıları hatırladığını ve kendisini kötü hissettiğini belirten Karakuş, usta öğreticilik mesleğine devam etmek için Edirne'de Halk Eğitim Müdürlüğü'nün kapısını çalarak başvuru yaptığını söyledi. 2 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptığını aktaran Karakuş, "Herkesten çok memnunum. Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, valilerimiz, Milli Eğitim müdürlerimiz, Halk Eğitim müdürümüz hepsi de bana kucak açtılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimle çok güzel anlaştık. Onlar beni çok sevdi, ben onları çok sevdim. Bu şekilde çalışarak o zor günleri atlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Konuştukça o psikolojiyi tekrar yaşıyorum"

Deprem gecesi yaşadıklarını anlatan Karakuş, "O gece zaten 15 tatilin son günüydü. Sabaha kalkacaktık, herkes okuluna, işine gidecekti. Yine halk eğitimde çalışıyordum. Sonra gece saat 4'te bu olayı yaşadık. Ufak bir sarsıntıyla uyandık. Duracak zannettik. Şimdi durur, şimdi durur ama çok şiddetli bir şekilde oldu. Yıkımlar başladı. O olayı yaşadık, anlatıyorum şu anda ama konuştukça o psikolojiyi tekrar yaşıyorum. Üzüntü duyuyorum, o anı unutmayacağız" dedi.

"Dertlerine derman olmaya ve kendisine moral olmaya çalışıyoruz"

52 yaşındaki kursiyerlerden Serpil Karadağ, Lütfiye hoca ile aralarında çok farklı bir bağ oluştuğunu ve birlikte çok güzel anlar yaşadıklarını söyledi. Depremin yaralarını sarmak için dertlerine derman olmaya ve kendisine moral olmaya çalıştıklarını belirten Karadağ, kursta paylaşmanın önemine vurgu yaptıklarına da değindi.

Lütfiye hocanın kendilerine çok katkısı olduğunu söyleyen kursiyerlerden 63 yaşındaki Güler Kartal, "Biz de hocamızın derdine ortak olmak istiyoruz. Bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz. Ama yine de birbirimize sarılıyoruz, çok mutlu günlerimiz oluyor" dedi. - EDİRNE