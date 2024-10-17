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Depremzede Güvercinlere Şefkat Eli: Serdal Tecimen'in Tutkusu

Depremzede Güvercinlere Şefkat Eli: Serdal Tecimen'in Tutkusu
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 35 yıldır güvercin besleyen Serdal Tecimen, deprem sonrası yuvasız kalan güvercinlere evinin çatısındaki kafeste sahip çıkıyor. Daha önceki güvercinlerine eklenen bu yeni misafirlere de sevgiyle bakıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 35 yıldır güvercin besleyen ve tutkusunu yıllardır sürdüren Serdal Tecimen, depremde binaların yıkılmasından dolayı sığınacak yer bulamayan güvercinlere de evinin çatısına kurduğu kafeste sahip çıkıyor.

Antakya ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Serdal Tecimen, 35 yıldır güvercin besleyerek tutkusunu sürdürüyor. Depremde evi yıkılmayan ve çatıdaki kafesi sağlam kalan Tecimen, asrın felaketinde vefat eden arkadaşlarının kuşlarına da sahip çıktı. Kentte konacak çatı ve yuva bulamayan güvercinler, Tecimen gibi kuş tutkunlarının kafeslerini yuva olarak kullanıyorlar. Yıllardır süren tutkusunu vazgeçmeden sürdüren Tecimen, 300 ila 400 arası kuş besliyor ve güvercinlerin ortalama değeri 2 bin TL'den başlatıp 15 bin TL'ye kadar çıkıyor.

"2 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar satılan güvercinler var"

Güvercinlerinin sayısının 300 ila 400 arasında değiştiğini ve 2 bin TL ile 15 bin TL arasında güvercinlerin fiyatlarının değiştiğini ifade eden Serdal Tecimen, "Bu güvercin besleme işini 12 yaşından beri yapıyorum. Benim şu anda 300 ila 400 arası güvercinim var. Güvercinlere bakmaya ufak yaşlarda başladım. Babamın kızmasına rağmen ben yine de güvercin beslemeye devam ettim. Depremden sonra güvercinlerim daha da çoğaldı. Depremlerin binaların yıkılmasıyla güvercinlerin kalacağı bir yer olmadığı için benim evime geldiler. Benim evimi yıkılmamıştı. Bu yüzden güvercinler de aç kaldığı ve yuvasız kaldığı için benim evime geldiler. Benim de o zaman kuşlarım vardı, onları serbest bırakmıştım. Onlarla birlikte komşumun kuşları da bize geldi. Ben de o kuşları beslemeye devam ettim. Güvencin beslemek zor ama hayvanları sevdiğim için bana zor gelmiyor. Güvercinlerin güzel bir piyasası var. 2 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar satılan güvercinler var" dedi.

"Rahmetli arkadaşlarımın evleri yıkıldığı için onların kuşları da bize geldiler"

Güvercinleri beslerken ve ilgilenirken bütün yorgunluğunu attığını dile getiren Serdal Tecimen, "Depremde hiçbir sıkıntımız olmadı ve evim sağlamdı. Rahmetli arkadaşlarımın evleri yıkıldığı için onların kuşları da bize geldiler. Depremden sonra şehrimi terk etmedim ve hiçbir yere gitmedim. Kuşlarımı bırakıp bir yere gidemedim. İşten geldiğimde güvercinleri besleyince bütün yorgunluğumu alıyor. Güvercinleri besleyince onlarla oynayınca deprem günlerinin izlerini silmeye çalışıyorum. Güvercin beslemek çok güzel hayvanlara sahip çıkalım. Ben bir depremzedeyim ve güvercinlerim de bir depremzede de. Güvercinlerle birlikte birbirimize teselli oluyoruz destek oluyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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