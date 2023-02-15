Depremzede Gümüş'e polislerden doğum günü sürprizi Yerel Haberler Hatay'dan Sinop'a gelerek yurda yerleştirilen 9 yaşındaki depremzede Gümüş Ördek'e polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Hatay'dan Sinop'a gelerek yurda yerleştirilen 9 yaşındaki depremzede Gümüş Ördek'e polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Hatay'da deprem felaketi yaşayan 9 yaşındaki Gümüş Ördek, afet sonrası Sinop'a getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince doğum günü olduğu öğrenilen minik Gümüş'e polis ablaları sürpriz hazırladı. Pastadaki mumları üflerken Gümüş'e polis ekipleri ve yurtta kalan arkadaşlarının yanı sıra Sinop İl Emniyet Müdürünün eşi Arzu Çetiner de eşlik etti. Kutlama sonrası yurttaki depremzede çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hatay Sinop Gümüş Yerel Haberler

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