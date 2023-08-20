Depremzede gençler heyecan bahçesinde stres attı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası konteyner kente yerleşmek zorunda kalan depremzede gençler Dulkadiroğlu'ndaki heyecan bahçesinde stres attı.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından konteyner kentlerde yaşayanların sosyal anlamda etkileşimlerini güçlendirmek, yaşadıkları zor günlerden uzaklaştırmak adına etkinlik düzenledi.

İlçe sınırları içerisinde yer alan konteyner kentlerden taşıma yapılarak getirilen 400'e yakın depremzede genç, Heyecan Bahçesi'nde serbest atlayış, düz atlayış, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, zipline, halat çekme, yumurta taşıma yarışması, misket, yakan top, mendil kapmaca, ip atlama, çelik çomak, istop gibi oyunlar ile stres atma imkanı buldu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem sonrası yaşanan zorlukların geride kaldığını ifade ederek, bu süreçte yeni eğitim öğretime hazırlanan gençlerin moral ve motivasyonunu yükseltme adına çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Okay, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizle Heyecan Bahçesi'nde bir etkinliğe daha imza attık. Bu etkinliğimizde depremzede gençlerimiz çeşitli aktivitelere katıldı. Bu aktivitelerle onların moral ve motivasyonunu yükseltmeyi hedefliyoruz. Depremin psikolojik izlerini silme adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz. Çeşitli konteyner kentlerden buraya gençler geldi. Her zaman onların yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

Depremzede gençler de Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti.