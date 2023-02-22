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Depremzede gençler eğitimlerine Esenyurt'ta devam edecek

Yerel Haberler

Depremzede gençler eğitimlerine Esenyurt'ta devam edecek

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afet bölgesinden Esenyurt'a gelen öğrenciler, Esenyurt Belediyesi'nin LGS ve YKS hazırlık kurslarında eğitimlerine devam edebilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afet bölgesinden Esenyurt'a gelen öğrenciler, Esenyurt Belediyesi'nin LGS ve YKS hazırlık kurslarında eğitimlerine devam edebilecek.

Depremin yaralarını sarmak için sahada çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, afet bölgesinden ilçeye gelen öğrencileri sınava hazırlık sürecinde yalnız bırakmıyor. Depremin ardından evleri zarar gören ve aileleriyle birlikte Esenyurt'a gelen öğrencilerin eğitim hayatına devam etmesi için belediye tarafından hazırlık sınıfı açıldı. Depremzede öğrenciler, geri kaldıkları konuları tamamlayabilmeleri ve sınava hazırlık konusunda eğitim alabilmeleri için açılan LGS ve YKS hazırlık kursuna belediyenin Sürekli Eğitim Merkezi ve Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ne gelerek bizzat başvuru yapabilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye merkezin 0212 699 64 36 numaralı telefondan arayarak ulaşılabilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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