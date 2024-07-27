Depremzede Genç Kız Annenin Mezarına Düğün Davetiyesi Bıraktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde annesi, iki kardeşi ve bir bacağını kaybeden depremzede genç kız, annesinin mezarına düğün davetiyesi bıraktı. Depremzede genç kızın kına gecesi ise yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etkileri, Tuğçe Kalmış'ın hayatında derin izler bıraktı. Enkaz altında kalan genç kız, nişanlısı Enes Kılavuz'un yardımlarıyla üç gün sonra kurtarıldı. Yaşadığı büyük felaket, Tuğçe'nin sağ bacağını kaybetmesine ve 32 ameliyat geçirmesine neden oldu. Depremin ardından üç gün boyunca enkaz altında kalan Tuğçe Kalmış, yaşadığı korku dolu anları unutamadı. Nişanlısının çabaları sayesinde kurtarılan Tuğçe, yaşadığı travmanın ardından sağ bacağını kaybetti ve protezle yürümeye başladı. Yıkılan binada annesi ve erkek kardeşini kaybeden Tuğçe'nin, 15 yaşındaki kız kardeşi Tuana ise halen bulunamadı.

Tuğçe ve Enes, yaşadıkları zorluklara rağmen umutlarını kaybetmeyip evlenmeye karar verdiler. Tuğçe Kalmış, düğün öncesinde annesi Havva Yetişkin'in Ekinözü ilçe merkezindeki mezarını ziyaret ederek, ona düğün davetiyesini bıraktı.

Tuğçe'nin kına gecesi ise duygusal anlara sahne oldu. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı gece, sevgi ve dayanışma ile dolu dolu geçti.

Tuğçe Kalmış, kına gecesinde yaptığı konuşmada, "Yaşadığım tüm acılara rağmen, hayata tutunmayı ve sevdiklerimin desteğiyle güç bulmayı başardım. Annem ve kardeşim hep yanımda. Bu gece burada olmak, ailem ve dostlarımla bu mutluluğu paylaşmak benim için çok anlamlı. Enes'in yanımda olması, bana her gün yeniden umut veriyor" diye konuştu.

Tuğçe'nin babası Zekeriya Kalmış ise, kızının yaşadığı tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durmayı başardığını kaydederek, "Onun bu azmi ve gücü, hepimize örnek oldu. Bugün burada onu bu mutlu gününde görmek, bizim için tarifsiz bir mutluluk. Tuğçe ve Enes'in mutluluğu, bizim de en büyük mutluluğumuzdur" dedi. - KAHRAMANMARAŞ