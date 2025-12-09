Haberler

Üç Yıldır Çadırda Kalan Osmaniyeli Depremzede Kızılgül: "Çadırda Tir Tir Titriyorum"

Osmaniye Kadirli'de depremzede Fevzi Kızılgül, eşiyle birlikte üç yıldır çadırda yaşadıklarını ve zor koşullar altında mücadele ettiklerini anlattı. Yetkililere seslenen Kızılgül, TOKİ evlerinin yapılmadığını vurgulayarak, ihtiyaçlarının karşılanmadığını dile getirdi.

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşiyle birlikte çadırda yaşamayı sürdüren depremzede Fevzi Kızılgül, "Çadırda tir tir titriyorum. Donduğumuzda üç battaniyeyle yatıyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı Köyü'nde evleri 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine yıkılan emekli Fevzi Kızılgül, eşi ile birlikte üç yıldır çadırda kaldıklarını ifade etti.

Fevzi Kızılgül, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde evim yıkıldı. Üç yıldan beri çadırda duruyorum. Çadır akıyor, karasinek var, sivrisinek var, fare var; onlardan yatamıyorum. Evi de mirasçılarımdan imza alamadığım için yaptıramadım. Üstelik Bağ-Kur emeklisiyim, param da yok. 16 bin 800 lira veriyorlar, yaptırsam zaten 3 yıldan beri yaptırırdım. Ancak ihtiyaçlara yetiyor. Bir kilo et bin 600 lira. Eti nasıl alayım kardeşim? Et almak kolay mı? En son Kurban Bayramı'nda kurban kestim o zaman yedim.

"Halimiz ne olacak?"

Akşamları fermuarı çekiyoruz, bir de elektrikli soba var, onu yakıyoruz, öyle duruyorum. Çadırda tir tir titriyorum. Donduğumuzda üç battaniye ile yatıyoruz. Üstümüzde üçer tane battaniye var. Sayın Bakan Murat Kurum size sesleniyorum 'TOKİ evlerini yapıyoruz' diyordunuz, hani nerede kaldı? TOKİ'ye başvurdum. 'Köyde duranlara şehirden ev yok' dediler. Yerinde dönüşüm de yaptıramıyorum. Sayın Bakan ne yapmak istiyorsunuz? Böyle üzmeye mi çalışıyorsunuz? Halimiz ne olacak? Üç yıl oldu.

Eşi Zöhre Kızılgül ise "üç yıldır ağlayarak, sürünerek yaşadıklarını" ifade ederek, çadırın soğuk olduğunu söyledi. Zöhre Kızılgül, "Bir ağlıyorum, bir Allah'a yalvarıyorum, öyle zamanım geçiyor. Yetkililer, ne ellerinden geliyorsa onu yapsınlar. Ev gerek, tek bir oda olsun da ev olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
