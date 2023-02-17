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Depremzede çocukların mutlu olduğu anlar

Yerel Haberler

Depremzede çocukların mutlu olduğu anlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlu olduğu anlara kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlu olduğu anlara kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde yaşayan çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu. Bölgedeki çalışmaların koordinasyonunu yapan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, çocukların deprem travmasını atlatması amacıyla Atatürk parkında oyun çadırının kurulmasını sağladı. İçerisinde oyuncak ve çeşitli ekipmanlarının olduğu çadıra giren çocukların mutlu olduğu anlar kameralara yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş AFAD Yerel Haberler

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