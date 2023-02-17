Depremzede çocuklara Sahra'dan mesaj var

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Sahra Sarı, kıyafetlerini çocuklar üşümesin diye deprem bölgesine gönderdi.

Sahra, televizyonda enkazdan çıkartılan çocukları izlediğinde çok üzüldüğünü, onlar üşümesin diye Mont, pantolon, pijama, oyuncak gibi eşyalarını hazırlamak ve onlara göndermek istediğini ailesine söyledi. Hemen evdeki yeni olan eşyalarından seçip depremzede çocuklara ulaştırmak üzere bir not yazıp çikolata, bisküvi ile birlikte göndermek istediği montun cebine koydu. Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na babası ile birlikte götürüp kendi adı ile teslim etti.

Sahra yazdığı not ile ailesini duygulandırdı

"Ben Erzurum Uzundere'den 6 yaşında Sahra Sarı. Her zaman sizin yanınızdayız. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Benim 2 montum var, birini sana gönderiyorum. Bunu giy ve hiç üşüme. Sen benim kardeşimsin. Büyüdüğünde bize gel oyun oynayalım. Buraya annemin ve babamın numarasını yazıyorum. Bize istediğin zaman misafir olarak gelebilirsin. Sizleri çok seviyorum" notunu yazıp, depremzede çocuklara göndermek için hazırladığı montun cebine koydu. - ERZURUM