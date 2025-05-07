Depremzede Çocuklara Moral Gezisi Düzenlendi

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Adıyaman'da ebeveynlerini kaybeden çocuklara yönelik moral gezisi düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşanılan 6 Şubat depremlerinde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik Çanakkale, İstanbul ve Ankara güzergahlarında 5 gün sürecek tarihi ve turistik bir gezi düzenledi.

Depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini bir nebze olsun unutturmak amacıyla Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psiko sosyal destek ekiplerinin de eşlik ettiği gezide çocuklar 5 gün boyunca ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek yakından görme fırsatı bulacak. - ADIYAMAN