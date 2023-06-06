Depremzede çocuklara moral

Düzce'de KYK Yurduna gelen depremzede çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken, psikolojik desteğe devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Çocukların depremden etkilenmemesi için Düzce'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurdunda misafir edilen depremzede minikler için kum terapisi, oyun terapisi seansları ile psikolojik desteğe devam ediliyor. - DÜZCE