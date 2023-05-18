Depremzede çocuklara bisiklet sürprizi

Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında tüm imkanları ile bölge halkına destek olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya geldi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında tüm imkanları ile bölge halkına destek olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya geldi. Avcılar Belediyesi tarafından Hatay'da eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için kurulan çadır okulları ziyaret eden Hançerli depremzede çocuklara bisiklet hediye etti.

Tüm Türkiye'yi seferber eden depremin ilk anından itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli afet bölgesini ziyaret etti. Antakya'da bulunan Avcılar Belediyesi Afet Lojistik Merkezi'ndeki çalışmaları denetleyen Hançerli, çadır okullarda bulunan öğrencilerle buluştu. Kahramanmaraş Merkezli depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da eğitim - öğretimin sürdürülebilmesi için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Avcılar Belediyesi çadır okulların sayısını her geçen gün arttırıyor. Kentin dört bir yanında depremzede öğrencilere hizmet veren çadır okulların sayısı 19'a yükseldi. Çadır okullarda öğrencilerle buluşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, öğrencilere sözünü verdiği bisikletleri hediye etti.

"Güzel Ülkemizi Hep Birlikte Kenetliyoruz"

Karaali Mahallesi'nde bulunan Şehit Nizam Akdeniz İlkokulu'nda öğrencilere sürpriz yapan Başkan Hançerli; Yaraları hep birlikte sarabilmek için aylardır deprem bölgesindeki çalışmalarımızı dört koldan sürdürüyoruz. Bugün de eğitim-öğretimin yapılamaz hale geldiği Hatay Merkez'de, değerli öğretmenlerimizle birlikte; çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması için kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 19 çadır okulun ilki olan Karaali Mahallesi'ndeki okulumuzdayız. Çocuklarımıza sürpriz yapmak istedim. Okullarımızın kurulumu sırasında çocuklarımıza sözünü verdiğim bisikletleri teslim ettik. Kalbimizi sonuna kadar açtığımız ve şartsız sevdiğimizi gösterdiğimiz yurttaşlarımıza hizmet götürmekten çok mutluyuz. Güzel ülkemizi hep birlikte kenetlemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL