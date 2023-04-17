Depremzede Çocuklar Palandöken Çocuk Şenliğinde buluştu

Palandöken Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Palandöken Çocuk Şenliği, bu yıl depremzede çocukların da katılımıyla; 'Birlikte İyileşeceğiz' teması çerçevesinde gerçekleşti.

Palandöken Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Palandöken Çocuk Şenliği, bu yıl depremzede çocukların da katılımıyla; 'Birlikte İyileşeceğiz' teması çerçevesinde gerçekleşti. Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, Keloğlan ve Kukla gösterileriyle keyifli vakit geçiren çocuklar, Çocuk Bandosunun seslendirdiği marşlar ve parçalarla doyasıya eğlendi. İki saat süren etkinliğe, katılım yoğun oldu.

Palandöken Ruhu

Hatay'da açtığı Palandöken Konteyner yaşam merkezi ile dadaşların dayanışma ruhunu afet bölgesine taşıyan, PALTİM'le psikososyal destek sağlayan, aşevleriyle depremzedelere hizmet eden Palandöken Belediyesi, Erzurum'da ağırlanan depremzedeler için paylaşma ve dayanışma etkinliklerini de sürdürüyor.

Covid19 salgını sürecinde PALTİM ile sahada gönül seferberliği başlatan Palandöken Belediyesi, bu kez de vefa gruplarıyla depremzede çocukların afet travmasından uzaklaşmaları, normalleşme sürecine girmeleri için etkinlikler gerçekleştiriyor.

Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bu kapsamda, Palandöken Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Spor Salonunda düzenlenen 'Palandöken Çocuk Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu. Erzurum'da misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarıyla birlikte salonu dolduran minik Dadaşlar, hem eğlendi, hem misafir çocuklarla kaynaştı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Sunar'ın Konuşması

Palandöken'in zirve yüreğini depremzedelerle paylaşarak, tüm çocukları selamlayan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yoğun ilgiden duyduğu heyecan ve memnuniyeti dile getrdi. Başkan Sunar, "Görev süremiz boyunca geleneksel hale getirdiğimiz Palandöken Çocuk Şenliği programımızın bu yıl çok özel misafirleri var. Deprem bölgesinden Erzurum'a gelen çocuklarımız aramızdalar. Yine Sevgi evlerimizden misafirlerimiz var. Güçlü bir alkış istiyorum; bu kıymetli misafirlerimiz için." ifadelerini kullandı.

Sunar'dan Çocuklara Müjde

Palandöken Belediyesinin çocuklara dönük hizmetlerine de değinen Sunar, 4 yıllık görev sürelerinde yüzlerce faaliyete imza attıklarını belirtti. Yaptıkları yollar, hizmete açtıkları parklar ve yatırıma aldıkları dev projelerle öne çıktıklarını söyleyen Sunar, çocuklara müjde de verdi. Sunar, "Geçtiğimiz Yıl Yıldızkent bölgemizde yaptığımız Survivor Macera Parkının aynısından bu bölgeye de yapacağız. Abdurrahmangazi ve Yunus Emre Mahallelerimizin çocukları istifade edecekler. Şimdiden hayırlı olsun." dedi

Bayramın 3'üncü günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu da paylaşan Başkan Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara selamını iletti.

Çocuklardan Başkan Sunar'a Teşekkür

Programın sonunda Başkan Sunar'a teşekkürde bulunan çocuklar, "Başkan Amca Seni çok seviyoruz" sloganı atarak, Sunar'la hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ERZURUM