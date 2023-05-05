Depremzede çocuklar oyunlar oynayarak stres atıyor

Deprem felaketinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yaşanılan acılar tazeliğini korurken, yaklaşık 400 bin kişinin göç ettiği Mersin'de, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla depremzedelere kol kanat olunuyor.

Deprem felaketinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yaşanılan acılar tazeliğini korurken, yaklaşık 400 bin kişinin göç ettiği Mersin'de, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla depremzedelere kol kanat olunuyor.

Geçici barınma merkezlerinden gıda ihtiyacına, ulaşımdan psikososyal desteğe, eğitimden sağlığa kadar tüm imkanlarını depremzede vatandaşlara sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, felaketi yaşayan çocukları da unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Oynaya oynaya gelin çocuklar' isimli projeyle, geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Amaçlarının, çocukların afet durumundan kopmaları ve biraz daha eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, "Afet bölgesinden kentimize gelen ve Büyükşehir Belediyemizin açtığı geçici barınma merkezlerinde konaklayan çocukların, o afet durumundan kopmaları ve biraz daha eğlenceli vakit geçirmeleri için yüz boyama, halat çekme, top taşıma, çömlek yaptırma gibi etkinlikler yapıyoruz. Geleneksel oyunlarla birlikte çocuklara eğlenceli, güzel vakit geçirtmeye çalışıyoruz. Geri dönüşler çok güzel, çocuklar çok eğleniyor, o ortamdan kopuyorlar ve çıkıyorlar" dedi.

Ailesiyle birlikte Adıyaman'dan Mersin'e gelen ve Erdemli yeni halinde oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan Muhammed Çağrı isimli depremzede çocuk, etkinliklerde çok eğlendiğini söyleyerek, "Burada çok eğleniyoruz. Burası çok güzel. Kılıç yaptık, köpek yaptık, kaşık, çömlek yaptık, halat çekme oyunları oynadık" diye konuştu.

Meryem Sude Merdem ise Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinden geldiklerini söyleyerek, "Her gün oyuncaklarla oynuyoruz. Kreşe gidiyoruz. Burada 3 öğün yemeğimiz oluyor. Bugün de balondan köpekler yaptık, suratlarımızı boyadık, halat çekme oynadık, dans ettik" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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