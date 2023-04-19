Depremzede çocuklar kampüste buluştu

Deprem felaketinin ardından çok sevdikleri okullarından, arkadaşlarından ve evlerinden ayrılarak aileleriyle birlikte İzmir'e gelen 50 çocuk, İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) düzenlenen 'Tasarım ile Çocuk Bayramı' etkinliğinde buluştu. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Narlıdere Kaymakamlığı, Balçova Kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte; bez bebeklere kostüm hazırlayan, keçe kuklalar yapan, resimler çizen, kitap kapağı ve süs eşyaları tasarlayan çocuklar, gönüllerince eğlenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu erken yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 şehirde yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından yüzlerce aile, yıllardır yaşadıkları bölgeleri terk ederek İzmir'e geldi. Özellikle anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocukların zorlu süreci bir an önce atlatarak şehre uyum sağlaması amacıyla İzmir'de örnek bir iş birliğine imza atıldı. Depremden sonra aileleriyle birlikte İzmir'e yerleşen 6-12 yaş aralığındaki 50 çocuk, 'Tasarım ile Çocuk Bayramı' temasıyla gerçekleşen etkinlikte, İzmir Ekonomi Üniversitesinin kampüsüne konuk oldu. İEÜ'nün gönüllü öğrencileri ile birlikte sınıfları gezen ve kampüsü tanıyan çocuklar, hayal güçlerini kullanarak kendi yaş gruplarına uygun atölye çalışmalarına katıldı. Etkinlikte; kukla, resim, kil, seramik, hikaye oluşturma, kitap boyama ve süs eşyası yapımı gibi birbirinden farklı 17 atölye gerçekleşti. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı atölye çalışmalarına katılan çocuklar, keyifli bir gün yaşadı.

"Çocuklarımız için ne yapsak az"

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, çocukların eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı da hedeflediklerini ve bunda başarılı olduklarını söyledi. Prof. Dr. Bulgun, "Fakülte olarak hocalarımız ve gönüllü öğrencilerimiz ile planladığımız 'Tasarım ile Çocuk Bayramı' şenliğimiz, 6-9 ve 9-12 yaş grubundaki çocuklarımız için düzenlendi. Uzman psikologların görüşlerini alarak bu yaş grubundaki çocukların gelişiminde üniversite kampüsünde vakit geçirmenin önemli bir etken olduğunu belirledik. Bu etkinliği çocuklarımız ile güzel vakit geçirmek ve birlikte güzel anlar paylaşabilmek için tasarladık. Çocuklarımız; üretmenin, tasarlamanın ve kendi beceriyle yeni bir şeyler yapmanın zevkini, hazzını yaşadı. Çocuklarımızla birlikte biz de çok keyif aldık. Çocuklarımız; enerjileri, neşeleri, güler yüzleri ve umutlarıyla her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlar için ne yapsak az. Önümüzdeki dönemde de benzer etkinlikler ile çocuklarımızla buluşmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR