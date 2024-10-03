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Depremzede Çocuklar Halk Oyunlarıyla Yaralarını Sarıyor

Depremzede Çocuklar Halk Oyunlarıyla Yaralarını Sarıyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede çocuklar kurdukları halk oyunları ekibiyle yöresel oyunları yaşatıyor. Azize Süleyman Ortaokulu öğrencileri, hem eğlenip hem de öğrenerek depremin izlerini silmeye çalışıyorlar. 20 yıl aradan sonra Türkiye finallerine katılmayı başardılar.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede çocuklarla kurulan halk oyunları ekibi, yöresel oyunları yaşatmaya devam ediyor. Afetzede öğrenciler; sanatla eğlenerek depremin yaralarını sarıyorlar.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da çocukların üzerinden afetin izlerinin silinmesi için çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Azize Süleyman Ortaokulu öğrencileri, yöresel halk oyunlarındaki yetenekleri ve başarılarıyla dikkat çekiyorlar. Afetzede öğrenciler, depremin yaralarını silerken hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Depremzede çocukların hayaliyse katılacakları yarışmada birincilik elde ederek Türkiye derecesi elde etmek.

Hatay bölgesinden çocukların 20 yılın ardından Türkiye finallerine katılmaya hak kazandıklarını belirten İbrahim Say, " Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Adıyaman Grup Yarışması'nda minikler geleneksel düzenlemesiz ve minikler geleneksel düzenlemeli dalda grup birinciliği alarak ilimizi Türkiye finalinde temsil etmeye hak kazandık. Hatay ilini Türkiye finaline çıkarmış olmanın gururunu yaşıyoruz oyuncularımla. Uzun bir süredir Hatay, özellikle geleneksel düzenlemesiz dal dediğimiz dalda Türkiye finaline gidemiyordu. Hep grupta eleniyordu. Bu sene biz bunu da kırdık. Bu sene biz bunu da kırdık. Depremzede çocuklarımız yaklaşık 20 yıllık hasreti kırdı. Geleneksel düzenlemesiz dalında 20 yıl sonra Türkiye finaline gidecekler" dedi.

"Halk oyunlarıyla hem moral oluyor hem depremin acılarını silme konusunda yarar sağlıyor"

Halk oyunları oynayarak çocukların depremin izlerini silmeye çalıştıklarını aktaran İbrahim Say, "Benim gözlemlediğim kadarıyla biz bu çocuklarla haftanın en az 3-4 günü beraberiz. Gerçekten severek geliyorlar. Çoğu zaman kovmama rağmen gitmiyorlar. Hadi bitirelim gidelim diyoruz. Çocuklar hayır devam edelim diyorlar. Bitirelim gidelim diyoruz. Çocuklar hayır devam edelim diyorlar. Onlar için de çok farklı ortamlar olduğu çok farklı yerlerde bulundular. Bu onlar için hem moral oluyor hem depremin acılarını silme konusunda. Biraz olsun kalplerini yumuşatma konusunda güzel hatıralar biriktiriyorlar" şeklinde konuştu.

"Halay çekerken depremin acılarını unuttuğumu hissediyorum"

Halk oyunlarında Türkiye finallerini kazanacaklarını söyleyen öğrenci Efsun Aslan, "Burada halk oyunları yapıyoruz. Mesela festivallere gidiyoruz. Hocamızla çok eğleniyoruz. O finale azim vere vere ter döke döke kazandık. Türkiye finalini kazanmak istiyoruz. 20 yıl sonra bölgeyi kazandık. Türkiye finalini kazanmayı umuyoruz. Halay çekerken mesela depremin acılarını unuttuğumu ve eğlendiğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samandağ Türkiye hatay

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