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Depremzede çocuklar çadır kentlerde böyle eğleniyor

Yerel Haberler

Depremzede çocuklar çadır kentlerde böyle eğleniyor

Hatay'da depremzede çocuklar çadır kentlere kurulan çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlenerek yaşadıklarını bir nebze de olsa unuttu.

Hatay'da depremzede çocuklar çadır kentlere kurulan çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlenerek yaşadıklarını bir nebze de olsa unuttu. Depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler şehir merkezini yerle bir etti. Depremzedeler, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Çocuklar ise bir nebze de olsa depremin etkisini unutmak için çadır kentlerde kurulan çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlendi.

Depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Çocuk Hatay Yerel Haberler

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