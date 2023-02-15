Depremzede çocuk: 'Çok korktuk, öleceğimizi düşündük'

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerden etkilenen Mina Seliz isimli depremzede çocuk, yaşadıkları felaketi anlatarak, "Çok korktuk, öleceğimizi düşündük" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve binlerce binanın yıkıldığı depremlerden 10 il etkilendi. Depremlerde evleri hasar gören 170 depremzede aile ise Van'ın Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde misafir ediliyor. Edremit Belediyesince burada misafir edilen ailelerin çocukları için planetaryum (Gezegenevi-Uzay Çadırı) etkinliği düzenlendi. Deprem travmasının en aza indirilmesi gayesiyle düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ise depremden uzak bir gün geçirdi.

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münir Kiyat, ülkenin büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlattı. Van'da misafir edilen aile ve çocuklarının rehabilite edilmesi konusunda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kiyat, "Dün depremzede çocuklar için oyun alanları açtık. Bu hem çocukların hem ailelerin hoşuna gitti. Bugün de yine aynı çerçevede çocuklarımızı planetaryuma getirdik. Burada çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Depremzede çocuk ve aileleri için bu gibi etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

"Burada deprem olmayacağını bilsem bile çok korkuyorum"

Malatya'dan Van'a gelen Mina Seliz isimli depremzede çocuk ise Edremit Belediyesince düzenlenen etkinliğin kendileri için çok yararlı olduğunu belirtti. Depremde yaşadıklarını da anlatan Seliz, "Meydana gelen ilk depreme uykuda yakalandığımız için çok fazla bir şey hissetmedik. Ancak ikinci depremde ise çök-kapan yaptık. Dayımlara gitmiştik, müstakil evdi ve maalesef ev çöktü. Dışarıda kaldık, babam bizi buraya getirdi. Çok korktuk, öleceğimizi düşündük. Burada deprem olmayacağını bilsem bile çok korkuyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'da depreme yakalandıklarını ve büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını ifade eden Dila Ünal isimli çocuk da, evlerinde büyük hasarların meydana geldiğini söyledi.

Diğer depremzede çocuklar ise planetaryumda etkinlik düzenleyen Edremit Belediyesine teşekkür etti. - VAN