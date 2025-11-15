Haberler

Depremzede Çiftin Unutulmaz Düğünü: Komşularından Destekle Hayallerine Kavuştular

Güncelleme:
İskenderun'da depremde enkazdan kurtulan Recep Sezgin, sosyal medya üzerinden tanıştığı Seda Sezgin ile konteyner kentteki komşuları tarafından düzenlenen bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Maddi imkansızlıklar ve aile destekleri olmadan, depremzede komşularının yardımıyla gerçekleşen düğün, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde enkazdan kurtarılan Recep Sezgin, hayatını sosyal medya üzerinden tanıştığı Seda ile konteyner kentte yapılan düğünle birleştirdi. Maddi imkansızlıklarından ve yakınlarının olmamasından dolayı düğün yapamayan çiftin düğünü konteyner kent içerisinde komşuları tarafından gerçekleştirildi.

İskenderun ilçesinde henüz 6 yaşındayken annesini kaybeden ve depremde enkazdan kurtarılan Recep Sezgin, depremden 1 yıl sonra babasını kaybetmesine rağmen sosyal medya üzerinden tanıştığı Seda Sezgin ile mutluluğu yakaladı. Çanakkale'den Hatay'a aşkı için gelen Seda Sezgin de anne ve babasını kaybetmiş. Çiftin düğün hayalini ise yaşadıkları konteyner kentteki depremzede vatandaşlar gerçekleştirdiler. Maddi imkanları olmayan çifte konteyner sakinleri; gelinlik, damatlık, kuaför, makyaj ve organizasyon desteği sağlayarak unutulmaz bir düğün hazırladı. Konteyner kent sakinlerinin dayanışmasıyla gerçekleşen düğünde halaylar çekildi, çiftin mutluluğuna tüm depremzedeler ortak oldu. Yeni yuva kuran Seda ve Recep Sezgin çifti, zorlu süreçlerin ardından umut dolu bir başlangıç yaptı.

"Sevdiğim için Hatay'a geldim, herkes bize destek oldu"

Aşkı için Hatay'a taşındığını söyleyen Seda Sezgin, kendilerine gösterilen dayanışma için teşekkür ederek "Recep'le sosyal medyada tanıştık, zamanla birbirimize aşık olduk. Ailem olmadığı için düğün hazırlığında zorlanacaktım ama konteynerde herkes bize destek oldu. Bir abla saç ve makyajımı yaptı, gelinlik ve organizasyon hazırlandı. Çok güzel bir düğün yaşadık. Buraya ilk geldiğimde alışamam sanıyordum ama eşimin sayesinde alıştım. Şimdi çok mutluyuz" dedi.

"Hiçbir şey beklemedik ama herkes elinden geleni yaptı"

Depremden sağ kurtulan Recep Sezgin ise zor günlerin ardından mutluluğa kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek "Sosyal medyada tanıştık, zamanla birbirimize aşık olduk. Ailem yok, Seda'nın da ailesi yoktu ama burada herkes bize sahip çıktı. Hiçbir şey talep etmedik ama kendi istekleriyle para takanlar bile oldu. Çok güzel bir düğün organizasyonu yaptılar. Eşim sayesinde hayata yeniden tutundum. Şu anda iş arıyorum, fırıncılık yapıyorum. İnsanların desteğini unutmayacağız" ifadelerini kuldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
