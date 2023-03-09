Depremzede çift Fethiye'de evlendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme yakalanan ve enkaz altından sağ çıkan nişanlı çift, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Depremzede Esra Ezer (22) ile Ali Kanal (28) yaptıkları açıklamada, bundan sonra bir iş bulup, Fethiye'de yaşamak istediklerini söyledi.

Asrın felaketi depreme Antakya'da yakalanan bilişim sistemleri mühendisliği mezunu Esra Ezer ile E-ticaret Uzmanı Ali Kanal, Fethiye'de sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Depremzede Esra Ezer ve Ali Kanal çifti pek çok yakınını depremde kaybederken, hayatta kalan yakınları ile birlikte Fethiye'ye gelerek, depremzedelerin konakladığı Çalış Plajı'nda bulunan otele yerleşti.

Fethiye Kaymakamlığı koordinesinde Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) gönüllülerinin yaptığı organizasyonla çiftin, sade bir törenle dünya evine girmeleri sağlandı. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Açık Hava Gösteri Alanı'ndaki nikahı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kıyarken, nikah şahitliklerini Nur Çoban ve Doğuş Çelik yaptı. Çiftin ailesi, yakınları ve FETAV gönüllüleri ile depremzedelerin katıldığı nikah töreninde, duygusal görüntüler de oluştu. Çiftin evlilik cüzdanı gelin Esra Ezer'e takdim edilirken, çifte mutluluklar dileğinde bulunuldu.

"Güzel başlangıçlar yapacağız"

Esra Ezer, büyük bir deprem yaşadıklarını söyleyerek, "Depremde evimiz yıkıldı, kayıplarımız oldu. Fethiye'ye kötü bir durumda geldik. Bir yıldır nişanlıydık. Burada güzel başlangıçlar yapacağız. İnşallah bundan sonrasının güzel olmasını temenni ediyorum. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremzede damat Ali Kanal ise, "Antakya Ekinci Mahallesi'ndeki evimizde yakalandık. Evimiz yıkıldı. Çok şükür sağ olarak enkazdan kurtulduk. Fethiye'ye geldik. Her şeyimiz gitti. Bundan böyle Fethiye'de yaşamaya kararlıyız. Hayallerimiz vardı. Bu depremde yıkıldı. Ama tekrar birlikte inşa etmeye çalışacağız" diye konuştu. - MUĞLA