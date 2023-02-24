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Depremzede Buğra'ya Milletvekili Gökcan'dan sürpriz doğum günü pastası

Yerel Haberler

Depremzede Buğra'ya Milletvekili Gökcan'dan sürpriz doğum günü pastası

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, doğum günü olduğunu öğrendiği 7 yaşındaki depremzede Buğra Dinçer'e doğum günü pastası hazırlatarak sürpriz yaptı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, doğum günü olduğunu öğrendiği 7 yaşındaki depremzede Buğra Dinçer'e doğum günü pastası hazırlatarak sürpriz yaptı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz ve Kadın Kolları Başkanı Döndü Yiğit ile Dalaman Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) misafirhanesinde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, depremden sonra Malatya'dan ailesiyle Dalaman'a gelen 7 yaşındaki Buğra Dinçer'in doğum günü olduğunu öğrenince, Buğra'ya doğum günü pastası sürprizi yaptı. Doğum gününü diğer depremzede çocuklarla birlikte kutladı ve depremzede çocuklara oyuncak hediye etti.

Milletvekili Gökcan, Muğla'da bugün itibariyle yaklaşık 40 bin depremzedenin misafir edildiğine işaret ederek, "Depremzede kardeşlerimizi en iyi şekilde misafir etmek için Muğla Valiliğimiz koordinesinde Devletimizin tüm kurumları, belediyeler ve STK'larımız seferber olmuş durumda. Bu günleri el birliği ve dayanışmayla aşacağız" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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