Depremzede Buğlem'e akülü araç süprizi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş'taki depremde annesini, babasını, iki kardeşini kaybeden ve kendisinin de bir bacağı ampute edilen Kahramanmaraşlı Buğlem'e akülü araç sürprizi yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş'taki depremde annesini, babasını, iki kardeşini kaybeden ve kendisinin de bir bacağı ampute edilen Kahramanmaraşlı Buğlem'e akülü araç sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde annesini, babasını ve iki kardeşini kaybeden, kendisinin de bir bacağı ampute edilen 10 yaşındaki Buğlem Kalay, dedesi ve amcasıyla birlikte yaşama tutunmaya çalışıyor. Depremin hemen ardından Kahramanmaraş'ta Bölge Koordinatörü olarak görev yapması nedeniyle kimin ne talebi varsa akla ilk gelen isim Başkan Murat Zorluoğlu oluyor. Depremzedelerle adeta aile gibi olan Zorluoğlu, küçük Buğlem'in ailesinin akülü araç talebini anında yerine getirerek sürpriz yaptı. Büyükşehir ekiplerini Kahramanmaraş'ta yaşadığı evin önünde gören minik Buğlem'in mutluluğu yüzünden okundu.

Ailesinin talebi üzerine hemen akülü aracı ulaştırılan Buğlem önce şaşırsa da ardından mutluluğunu ifade etti. Ekiplerin yardımıyla hemen deneme sürüşleri yapan depremzede Buğlem, "Dedem ve amcam, rahat hareket edebilmem için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan akülü araç istemişler. Bana sürpriz yaptılar. Çok mutlu oldum. Bizi düşünen Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON